Giorgia Meloni e la comunità di FdI ricordano Giuseppe D'Attolico

Il suo impegno per l'idea saltava agli occhi di chiunque lo incontrasse sulla sua strada.figlio di una provincia che non vuole restare tale, si è spento a Roma a soli 21 anni. Un trauma per la comunità del suo paese d'origine, oltre che per gli inconsolabili genitori. Ma anche una perdita enorme per un'altra comunità, quella di Fratelli d'Italia, quella diche lo aveva "adottato" nella capitale.Fare politica, "immischiarsi", cercare risposte e credere in un futuro differente per il bene comune è un pregio che sempre meno ragazzi e ragazze coltivano, figli di una società globalizzata e quasi lobotomizzata, che si fa dettare regole e imporre stereotipi e pensiero.Giuseppe andava controcorrente, inseguiva i suoi sogni e coltivava una passione per un ideale che nei decenni è spesso stato ghettizzato, ritenuto minoritario, eppure ha saputo nutrirsi di nuova linfa anche nei momenti peggiori. Era la destra del nuovo millennio, che riprende sogni ed ideali dei campi Hobbit degli anni '70, che non vuole chiudersi nei confini superati delle divisioni di un tempo e che cerca nuovi spazi senza dimenticare radici e percorsi battuti.Giuseppe era uno di quei ragazzi, amatissimo a Giovinazzo e a Roma, dove all'università si era ritagliato amicizie e suo malgrado notorietà. Anchenelle scorse ore ha scritto un pensiero sul giovane militante che aveva il cuore gentile: «Giuseppe D'Attolico è andato via improvvisamente. Era un ragazzo di soli 20 anni, solare, estroverso, con una grande voglia di vivere, di futuro e dotato di un'energia contagiosa. Non dimenticheremo l'impegno e la dedizione con i quali ogni giorno si donava per amore della nostra Italia e per difendere le idee in cui credeva. Mi stringo al dolore dei suoi cari e a quello di tutta la comunità di Gioventù Nazionale. Ciao Giuseppe», è stato l'omaggio della leader della destra italiana.Nella giornata di mercoledì 6 aprile, appresa la notizia, anche il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia,aveva espresso un suo pensiero di cordoglio: «Ciao Giuseppe, la vita ha interrotto ingiustamente e bruscamente la tua crescita umana e politica ma nei tuoi giovani e fervidi 20 anni ti ha fatto dono di una Comunità che, ieri come oggi, si stringe attorno a te per accompagnarti lungo il cammino. Ovunque andrai, non sarai solo», era stato il pensiero del parlamentare terlizzese.Gli aveva fatto eco il coordinatore metropolitano,che aveva anch'egli ricordato l'impegno politico di Giuseppe e la sua verve.Tanti i parlamentari che lo avevano conosciuto a Roma, quando con Gioventù Nazionale aveva partecipato e promosso manifestazioni, come la raccolta di beni per i profughi ucraini (in foto sotto, risalente solo a qualche giorno fa), devastati da una guerra che i ragazzi e le ragazze come Giuseppe trovano profondamento ingiusta e tragicamente sottovalutata nei suoi effetti collaterali.Dalla comunità diè arrivato il cordoglio di, presidente romano dei giovani di FdI, che lo aveva conosciuto come «Un ragazzo estroverso, irriverente, sempre volenteroso e col sorriso sulle labbra. La Comunità politica di Gioventù Nazionale Roma è rimasta scossa da questa notizia. Ci stringiamo attorno ai suoi amici e ai suoi famigliari. Ciao Giuseppe», aveva scritto in un post social.«Il tuo sorriso ha scaldato i nostri cuori ed, ora, ha fatto breccia nell'eternità», il messaggio di tutta GN, con la conclusione che è manifesto delle idee di Giuseppe, attraverso cui gli amici e le amiche delle sue battaglie politiche lo salutano con un, a sottolineare volutamente l'affidamento a qualcosa di superiore di un ragazzo che veniva da una famiglia profondamente cattolica.Abbiamo deciso di scriverne solo per dare risalto non alla morte in sé, che è fatto privatissimo, evitando sciacallaggi osceni che si sono verificati a Giovinazzo nelle scorse giornate per un altro evento luttuoso, ma per mettere in evidenza le orme tangibili che questo giovane di appena 21 anni ha lasciato, nella sua purtroppo breve esistenza, in chi ha avuto il piacere di conoscerlo al di fuori della sua terra natìa.A suoi genitori, ai parenti tutti ed in particolare al nostro amico fraterno Filippo va l'abbraccio dell'intera redazione.