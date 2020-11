Il Maradona dell'hockey: «Ciao Leggenda, sempre nel mio cuore»

«Addio Diego, il più grande calciatore di sempre. Sei stato la mia fonte d'ispirazione». Parole di, il, così come fu definito dai giornali al tramonto degli anni '80, postate sul proprio profiloa poche ore dalla morte di, stroncato da una crisi cardio respiratoria.«Ricordo le tue parole da bambino quando dicevi che avresti voluto partecipare ai Mondiali e vincerli, era la stessa cosa che ho sempre pensato anche io», scrive Marzella, che riuscì a bissare in Spagna, nel 1988, il successo mondiale con laottenuto in Brasile, nel 1986, proprio nell'anno in cui anchealzò al cielo la Coppa del Mondo., ovvero quando, prima con «la mano de Dios», poi col «gol del secolo», divenne«La sorte - ricorda Marzella - ha voluto che abbiamo vinto il Mondiale e siamo stati i migliori nel campionato del Mondiale del 1986». Tante le similitudini fra i due campioni: «Entrambi abbiamo portato una squadra del sud Italia alla vittoria dello scudetto e di una coppa europea». Il riferimento è alche si laureòe alzò al cielo lae alche vinse,Fu la finalissima persacon ile ribaltataal ritorno, nel vecchio Palasport, condel. Per la prima volta una squadra italiana vinceva in Europa. Per Giovinazzo e per l'allora talento appena«era uno staccarsi da terra - scrissero i giornali dell'epoca - un volare sopra la realtà realizzando un sogno dell'infanzia». Un pazzo di successo, genio e sregolatezza,, ma che andava sulle rotelle.«Anch'io, come lui, sono andato spesso contro il potere», dice ancora, prima di salutarlo così: «». Oggi Marzella è di nuovo il tecnico dell', ma è soprattutto un punto di riferimento nell'hockey su pista italiano grazie anche a sua moglie: «Pino è stato molto colpito da questa notizia - rivela -. Nel 2017 ho portato i miei figli a Napoli, al teatro San Carlo, per vederlo dal vivo durante il live show».«Io amo Diego a prescindere anche perché è complicato capire il passaggio da Villa Fiorito alla gloria - conclude Marzella -. Ho una ammirazione infinita perche gli ha dato la forza di non cedere a nessun compromesso e di». Addio Diego, adiós mano de Dios.