Il Liceo "Spinelli" ospita la fase distrettuale delle Olimpiadi della Matematica

Il gioco riveste da sempre un ruolo importante nella didattica delle varie discipline scolastiche perché permette di rendere più piacevole e semplice la comprensione di argomenti spesso ostici per gli studenti. In particolare, nell'ambito matematico le gare, attraverso l'utilizzo della componente ludica di questa importante disciplina, aiutano a recuperare la distanza che spesso si crea tra la matematica e la realtà.Per questo motivo il, ormai molti anni, collabora a stretto contatto conorganizzando, nella sede del liceo a Giovinazzo, la gara d'istituto delle, che quest'anno si è svolta nel mese di novembre. A questa, farà seguito la fase distrettuale, che si svolgerà invece il prossimo giovedì 20 febbraio.In quella giornata,di secondo grado della Città Metropolitana di Bari, saranno ospitati nello storico istituto giovinazzese per partecipare alla competizione che avrà luogo in contemporanea solo in 100 scuole in Italia.Gli studenti che avranno raggiunto i primi posti della classifica potranno poi accedere alla finale nazionale, che si terrà ain Romagna, nel mese di maggio. Anche in questa occasione il liceo giovinazzese dimostra di essere una realtà dinamica in continua evoluzione, aperta al confronto proficuo con le istituzioni scolastiche dell'intera area metropolitana barese.