È il giorno della processione del Beato Nicola Paglia: il programma

Istituita per il 16 febbraio per volontà di Monsignor Luigi Martella, la solennità dedicata alè una delle giornate centrali nel calendario liturgico della Chiesa cattolica giovinazzese.Questa sera, quindi, avrà luogo l'attesa processione a partire dalle ore 19.30.Il programma dei festeggiamenti organizzati dalla Parrocchia di San Domenico, sotto la guida spirituale di don Pietro Rubini, dell'Arciconfraternita del Rosario e del Terz'Ordine Domenicano è piuttosto articolato e vivrà diversi momenti.Questa mattina, alle ore 10.00, sarà celebrata in San Domenico una santa messa. Poi, al pomeriggio, alle 18.30 si terrà la celebrazione eucaristica presieduta davescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Alla funzione prenderanno parte anche Padre Giovanni Distante, Priore della Basilica di San Nicola in Bari, l'intero clero cittadino, le autorità civili e militari, i rappresentanti delle Confraternite e delle Associazioni cattoliche.La processione dell'effigie delpartirà quindi alle ore 19.30 da San Domenico, dopo la messa vespertina, e seguirà il seguente itinerario: piazza Vittorio Emanuele II, via Fossato, piazzale Leichhardt, via Gelso, via Lupone da Giovinazzo, piazza San Felice, per poi tornare nuovamente in piazza Vittorio Emanuele II dal lato sud del perimetro, prima del rientro nella parrocchia di San Domenico.In tanti addobberanno i loro balconi al passaggio dell'effigie in segno di festa e di devozione verso colui il quale in tanti a Giovinazzo sperano possa essere presto proclamato Santo.