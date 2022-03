Il cuore grande di Giovinazzo: aiuti per ucraini in partenza da Bari

Sono partiti ieri pomeriggio per l'Interporto di Bari gli aiuti umanitari raccolti in grandi quantità a Giovinazzo nelle scorse ore. Destinazione Ucraina, nella città diperla dell'Oriente europeo sotto assedio da alcuni giorni.A Lviv, come si dice nella lingua locale, giungeranno generi alimentari e medicine, donati da una popolazione capace di dividersi su tutto, non sul valore della solidarietà e della mano tesa agli altri. I trasportatori locali, nonostante la crisi legata al calo carburante si sono fatti carico del trasporto gratuitamente ed a raccogliere le derrate e quanto di più importante ci possa essere per la sopravvivenza di popolazioni sotto attacco ci hanno pensato alcune meritevoli associazioni locali, cattoliche e laiche.A ringraziare i suoi amministrati per la generosità ci ha pensato nelle scorse ore il sindaco Tommaso Depalma: «Gli aiuti umanitari per la popolazione ucraina questo pomeriggio sono arrivati all'Interporto di Bari e tra qualche ora verranno caricati su un tir, destinazione Leopoli - ha scritto sui social network -. Ringrazio per l'enorme sforzo profuso le associazionie tutti i trasportatori giovinazzesi che, nonostante il periodo complicato, si sono adoperati gratuitamente per il carico e il trasporto della merce!Le foto dimostrano la generosità dei cittadini giovinazzesi, come sempre nelle difficoltà dimostriamo di essere una grande comunità!», è stata la sua conclusione.