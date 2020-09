Il Consiglio comunale si occupa di TARI, Irpef e IMU

Si riunirà questo pomeriggio, 29 settembre, alle ore 17.00, ilconvocato dal presidente Alfonso Arbore.Sarà una seduta importante perché si occuperà di tributi in tempo di Coronavirus.Il primo punto all'ordine del giorno riguarda la discussione e l'eventuale approvazione di modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina della. Al secondo ci si occuperà invece dell'aliquota di compartecipazione per l'anno in corso dell'addizionaleAl punto tre, in un'assise sostanzialmente monotematica ma molto importante per le ricadute sulla cittadinanza, maggioranza ed opposizioni discuteranno della determinazione delle aliquote, delle detrazioni e delle riduzioni sull'Chiusura del Consiglio comunale con la discussione sulleda riconoscere ai cittadini ed agli imprenditori riguardanti la TARI, un provvedimento che intende venire incontro alle esigenze di un'utenza piegata dalla crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria in corso.