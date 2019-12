Il Consiglio comunale saluta Mimmo Camporeale e dona fondi per la lotta alla sclerosi laterale amiotrofica

Si riunirà questo pomeriggio, 23 dicembre, a partire dalle 16.30, il, convocato dal PresidentePrima dell'analisi e della discussione dei cinque punti all'ordine del giorno, la massima assise tributerà il giusto saluto al Comandante uscente della Polizia Locale,e conferirà un riconoscimento per la carriera al servizio della comunità scolastica giovinazzese al presidestorico dirigente della "Marconi".L'assise cittadina si occuperà quindi di devolvere, corrispondente alallache si occupa di malati di sclerosi laterale amiotrofica, la stessa che ha ucciso il povero Angelo Depalma. A ritirare la cifra durante una breve cerimonia ci sarà il, referente dell'associazione.I punti all'ordine del giorno riguardano in primis l'approvazione del verbale della precedente seduta; poi si passerà ad esaminare la questione relativa al prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di previsione finanziaria per il 2019-2021.Terzo punto dedicato ad interrogazioni ed interpellanze, mentre al quarto verrà sottoposta all'assise la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche.Molto interessante l'ultimo punto all'ordine del giorno presentato dal Presidente Arbore: si discuterà infatti di, con la richiesta al Governo centrale di misure straordinarie ed urgenti. Il calo del prezzo delle olive, lo sfruttamento in nero di lavoratori, l'elevata pressione fiscale sugli hobbisti e le diverse calamità naturali abbattutesi sul comparto oleario del nord barese rischiano di mettere a repentaglio una voce importante dell'economia cittadina.Prima della fine del 2019 l'assemblea cittadina sarà nuovamente convocata per la chiusura delle attività per l'anno solare.