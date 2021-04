Tornerà a riunirsi in via telematica questo pomeriggio, 29 aprile, alle ore 17.00, il Consiglio comunale di Giovinazzo. Nella convocazione del Presidente Alfonso Arbore sono otto i punti all'ordine del giorno di una seduta che, tra gli altri argomenti, discuterà anche della determinazione dell'aliquota di compartecipazione per l'anno 2021 dell'IRPEF, delle eventuali riduzioni e detrazioni per l'IMU, nonché di Bilancio di previsione per il periodo 2021/2023 e di Piano triennale delle opere pubbliche. La seduta potrà essere seguita sul portale comunale o sul canale YouTube dell'ente.

Di seguito l'ordine del giorno completo.





ORDINE DEL GIORNO CONSIGLIO COMUNALE DI GIOVINAZZO - 29 APRILE 2021

1. Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2021/2023 esame ed approvazione.2. Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) – Determinazione dell'aliquota di compartecipazione per l'anno 2021.3. Imposta municipale propria (IMU) – Determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni per l'anno 2021.4. Determinazione per l'anno 2021 del prezzo di cessione delle aree da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 167/1962, 865/1971, 457/1978.5. Approvazione del programma triennale 2021/2023 dei lavori pubblici ed elenco annuale 2021. Programma biennale 2021/2023 degli acquisti di beni e servizi.6. Approvazione del Piano Alienazioni e del Piano delle Valorizzazioni per il triennio 2021-2023 ai sensi e per gli effetti dell'art.58 legge n. 133/2008 di conversione del D.L. n. 112/2008 successivamente integrato dall'art.33 – comma 6 – del D.L. n. 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011 a sua volta modificato dall'art. 27 della legge n. 214/2011.7. Approvazione programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per il periodo 2021/2023 - Art. 3, commi 55 e 56, Legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).8. Bilancio di previsione finanziario 2021/2023. Esame ed approvazione.