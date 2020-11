Riqualificare il campo sportivo "Depergola". Questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Giovinazzo, che ha partecipato a due bandi - uno ministeriale e l'altro regionale - con un progetto esecutivo e quindi immediatamente cantierizzabile di rigenerazione dell'impianto attraverso la realizzazione del nuovo terreno di gioco in sintetico, con la completa rimozione di quello attuale in pozzolana, oltre alla sistemazione delle aree a verde esterne. L'importo stimato dei lavori è di 640 mila euro.«Dal primo giorno di mandato ci siamo sforzati di capire come reperire risorse senza gravare sui nostri cittadini aumentando le tasse. Ora sembra che la strada si stia delineando e confidiamo di riuscirci grazie a questi due avvisi pubblici» ha spiegato il Sindaco. «Dotare la città di adeguati impianti sportivi, la cui funzione come sappiamo è sì sportiva ma anche sociale per i nostri giovani, credo che sia un dovere prioritario di ogni una buona amministrazione. Ci stiamo riuscendo molto bene, con i due palazzetti entrambi in ristrutturazione, e speriamo di farlo presto anche con il "Depergola"» ha aggiunto. «Si tratta di rimettere in ordine, con logiche moderne, tutta l'impiantistica sportiva di Giovinazzo. Penso, infatti, anche al rilancio di piazzetta don Tonino Bello dove sono state realizzate attrezzature sportive per gli adulti, un campetto da minibasket e un'area giochi per bambini, un altro punto in periferia della città riqualificato per offrire servizi di benessere ai cittadini e ai ragazzi in particolare».L'assessore ai lavori pubblici e allo sportha rimarcato: «L'impegno della rilevante quota di cofinanziamento a ottenimento del finanziamento testimonia quanta attenzione c'è da parte dell'amministrazione per la riqualificazione del campo sportivo Depergola. Il livello di progettazione, insieme all'importante quota da cofinanziare, ci consentirà di concorrere in maniera importante per l'ottenimento del finanziamento richiesto di 500mila euro. Questo ci consentirà di gravare poco o nulla sui bilanci comunali rispetto all'intero valore dell'intervento che ammonta a circa 640mila euro».