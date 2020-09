Il Comune di Giovinazzo premia 18 laureati durante la prima fase dell'emergenza sanitaria

La laurea rappresenta il raggiungimento di un agognato traguardo per un verso e la porta che spalanca le occasione che la vita offrirà, per l'altro. È un momento di grande gioia, da condividere con parenti ed amici, ma il lockdown ha spezzato anche questo rito, individuale e collettivo allo stesso tempo. Così tanti ragazzi e ragazze di Giovinazzo non hanno potuto provare a pieno una gioia che si ricorda a lungo.Laavevano quindi lanciato l'idea dello, ossia di una giornata in cui ciascun comune potesse premiare con cerimonia ufficiale i laureati durante il periodo di distanziamento fisico forzato per via dell'emergenza sanitaria.E così ieri mattina, 12 settembre, l'Aula consiliare di Palazzo di Città, intitolata a Luciano Pignatelli, è stata la cornice più adatta per la consegna delle pergamene raffiguranti un albero simbolicamente donatonelle più svariate discipline universitarie (si sono presentati in 15 in realtà). A premiarli il Sindaco,accompagnato dall'Assessore alla Pubblica Istruzione,e dall'Assessore alla Cultura,«Abbiamo consegnato ad ogni studente un premio simbolico - ha spiegato Depalma -, un albero che ci auguriamo metta radici forti e, come ciascuno di loro, sia fruttuoso per la nostra comunità. Ad maiora ragazzi!», è stato il suo messaggio benaugurante.Un messaggio che sentiamo di condividere, perché sia di buonissimo auspicio per questi nostri giovani, affinché possano raggiungere altri prestigiosi obiettivi nelle loro vite professionali, ma soprattutto affinché possano sempre mostrare al mondo occhi felici come quelli che si vedono dietro le mascherine, figlie di un periodo storico che faranno fatica a dimenticare.