Il Comune di Giovinazzo partecipa a un bando per riqualificare le aree a verde in via Papa Giovanni XXIII

L'Amministrazione comunale di Giovinazzo intende riqualificare le aree a verde di via Papa Giovanni XXIII.Dopo Piazzetta Cairoli e Piazzetta Stallone, in via di completamento, nonché di Piazzetta Iacobellis, lin collaborazione con l', sta partecipando a un nuovo bando della Città Metropolitana per la riqualificazione e rifunzionalizzazione diL'idea progettuale, in un'ottica di continua ricucitura urbana, prevede la realizzazione di un importante spazio ludico, la realizzazione di un'area per attività ginnica per spingere i giovani alle buone pratiche sportive, il posizionamento di panchine oltre a nuova piantumazione.Il progetto nasce dall'esigenza di ridare slancio e creare spazi di aggregazione in un quartiere privo che ne è privo favorendo, inoltre, la realizzazione di un'area ad oratorio che potrà servire alla parrocchia prospiciente agli spazi oggetto di futuro intervento.«Nessuno deve essere lasciato indietro, la città non è solo quella già realizzata ma anche quella che, in prospettiva, si continua, già oggi, ad immaginare e progettare. - dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici,- Il tutto, compatibilmente con le risorse già disponibili o di quelle che si riusciranno ad intercettare con i finanziamenti messi a disposizione dai altri Enti. L'intero territorio urbano deve continuare ad essere riqualificato e gli spazi di aggregazione a disposizione di bambini, famiglie e anziani rappresentano, in un mondo sempre più distante dal contatto umano, fulcri utili ed essenziali per favorire un dialogo ed un confronto reale».Dello stesso parere, l'assessore alle Politiche Giovanili,«L'idea nasce dall'esigenza di ampliare l'offerta di servizi e spazi di incontro per le giovani generazioni. Mai, come in questo momento storico, ci siamo resi conto dell'importanza delle relazioni umane. La speranza è che presto si possa tornare a una vita normale e a ripopolare i nostri spazi urbani».«Sono orgoglioso di avere assessori giovani e un gruppo di lavoro motivato che opera per il bene di Giovinazzo. - commenta il sindaco,- Rappresentano un bellissimo presente, ma un altrettanto bellissimo futuro per questa città».