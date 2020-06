Il Centrodestra pugliese unito a Bari «contro il Governo di sinistra e la "malapolitica" di Michele Emiliano»

Centrodestra unito ieri 2 giugno, Festa della Repubblica, a Bari, e contemporaneamente in diverse altre piazze d'Italia.hanno voluto manifestare per dimostrare la ritrovata compattezza della coalizione, soprattutto in Puglia, in vista delle prossime elezioni regionali, e per palesare un fermo dissenso contro le politiche del governo giallo-rosso.Una lunghissima bandiera tricolore è stata srotolata in largo Giannella sul lungomare Nazario Sauro, sorretta da esponenti dei tre partiti, da Erio Congedo a Mauro D'Attis, da Fabio Romito a Filippo Melchiorre, da Marcello Gemmato al neo candidato della Lega Nuccio Altieri, passando per Domenico Damascelli e Francesco Paolo Sisto. Tutti «contro il Governo di sinistra e la "malapolitica" di Michele Emiliano»«Siamo un grande popolo - ha sottolineato il leghista Altieri - oggi (ieri, ndr) è arrivato il momento che questo popolo torni ad essere il vero sovrano. Siamo contro uno Stato burocrate che sta bloccando lo sviluppo e i sogni degli italiani. Oggi tocca ripartire e vogliamo ripartire conognuno col proprio ruolo, ognuno col proprio lavoro. Basta uno Stato che soffoca tutti».Nessuna divisione, sottolineano in merito alla recente presentazione di un candidato per la Regione Puglia da parte della Lega. Ma ora è stato di nuovo convocato un tavolo nazionale in cui si deciderà chi sarà a lottare contro Michele Emiliano tra l'ex presidente Raffaele Fitto e il candidato del Carroccio. Tavolo che, stando a quanto afferma il deputato terlizzese di Fratelli d'Italia,dovrebbe tenersi non più tardi della prossima settimana.«La Puglia soffre il governo Conte e quello di Emiliano, vogliamo liberarci di entrambi per stare al fianco del popolo italiano - spiega lo stesso-. Altieri è un nome di altissimo profilo ed è una proposta politica, come la proposta fatta da noi di una figura altrettanto autorevole come il presidente Fitto. Il tavolo è stato riconvocato e sceglierà il candidato migliore».