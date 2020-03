Il bollettino serale del sindaco: stasera nuova sanificazione

CHIESTE AL PREFEETTO NUOVE FORZE DELL'ORDINE



6 DENUNCIATI

LA VICINANZA TRA ISTITUZIONI LOCALI E PARLAMENTARI

DISTRIBUZIONE A DOMICILIO

LAVAGGIO, SANIFICAZIONE ED ATTIVITÀ ALL'APERTO

Come di consueto vi riportiamo il bollettino giornaliero sull'emergenza Coronavirus a Giovinazzo scritto dal Sindaco«Stamattina ho scritto al Prefetto di Bari per chiedere una presenza maggiore di forze dell'ordine sul nostro territorio così da fare più controlli contemporaneamente sugli spostamenti sul territorio e sugli assembramenti. Non possiamo cedere ora che siamo nel mezzo di questo periodo, dobbiamo sforzarci di essere rigorosi e perseverare nel distanziamento sociale e nel restare a casa. Sono convinto che presto vedremo i risultati di questo nostro isolamento.La nostra Polizia Locale oggi ha effettuato 25 controlli e 6 denunce per spostamenti non giustificati. Continueremo con maggior vigore, saremo inflessibili nel far rispettare le regole a tutti per evitare contagi e salvare un numero maggiore di vite umane. E non trascureremo nemmeno l'agro.In mattinata ho avuto una lunga e distesa conversazione con l'onorevole Francesca Galizia: è vicina al nostro territorio e condivide le nostre preoccupazioni. Ho pregato l'onorevole di farsi carico del problema dei Comuni e dei suggerimenti dei sindaci per poter far subito ripartire le economie locali quando quest'incubo sarà alle nostre spalle.Sempre stamattina i servizi sociali insieme al SerMolfetta hanno effettuato le consegne a domicilio del nostro banco alimentare: la solidarietà non può essere fermata da nessun virus.Inoltre: vi informo che da domattina sul presto avrà inizio un piano di lavaggi con lance ad alta pressione a cura di Impregico nei punti di maggior afflusso della nostra Città. Si procederà anche nei prossimi giorni.Per ribadire nuovamente alcune regole fondamentali per il rispetto di ognuno e per superare al meglio questo periodo, abbiamo evidenziato con alcune grafiche 5 buone regole da rispettare ricordando come le uscite senza valido motivo possono costituire violazione dell'art. 660 del Codice Penale con possibile arresto o ammenda pecuniaria. Il tutto per sottolineare un messaggio semplice: Restate a casa!A tal proposito sono giunte nuove disposizioni da parte del Ministro alla Salute che vietano l'attività ludica o ricreativa all'aperto.Vi ricordo, infine, che stasera a partire dalle 21.00 c'è la seconda sanificazione del territorio comunale a cura dei nostri agricoltori e della ditta D & D che nuovamente ringrazio. Tenete chiuse porte e finestre.A domani per ulteriori ragguagli. Coraggio!»