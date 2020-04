Il bollettino serale del sindaco: asporto possibile dal 2 maggio

DOMANI NEGOZI CHIUSI - ASPORTO DAL 2 MAGGIO

CIMITERO RIAPERTO DAL 5 MAGGIO

STOP PROLUNGATO ALLA TARIFFAZIONE PARCHEGGI

CITTADINA GUARITA DAL COVID 19 FUORI REGIONE

Di seguito il consueto bollettino serale del sindaco Tommaso Depalma sull'emergenza Coronavirus.«Oggi ho firmato l'ordinanza per disciplinare le riaperture della "fase 2" in seguito alle disposizioni del Governo e a seguito dell'ordinanza del Presidente della Regione Puglia. Inizio dicendo che domani si osserverà la chiusura degli esercizi ad eccezione di farmacie e parafarmacie.A partire dal 2 maggio 2020 è consentita ogni giorno l'attività di asporto da parte di attività ristorative (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).. Nessun limite di orario per consegne a domicilio. Importante osservare le seguenti prescrizioni: evitare assembramenti; mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; non si consuma all'interno dei locali; utilizzo obbligatorio per tutti di mascherine e guanti (o gel igienizzante per le mani).Dal 5 maggio 2020 si potrà accedere al cimitero comunale: dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 18.00. La domenica dalle ore 7 alle ore 18:00. L'accesso è consentito alle persone munite di mascherina e guanti. Sono consentite le visite da parte di 1 persona per defunto, o di 1 persona più 1 accompagnatore nel caso di necessità di accompagnamento. Importante anche in questo caso rispettare le misure di sicurezza.Prolungata fino al 17 maggio: la sospensione della tariffazione del parcheggio a pagamento (strisce blu); la sospensione del mercato settimanale; la chiusura temporanea della Villa Comunale e del Parco Scianatico; la vendita al dettaglio su tutto il territorio comunale da parte di tutti gli esercenti il commercio ambulante.La nostra fase 2 sarà molto prudente, come vedete abbiamo deciso di riaprire solo il Cimitero. Non si può passare dal tutto chiuso al tutto aperto, vanificheremmo gli sforzi fatti finora.Oggi ho incontrato per caso una nostra concittadina che era risultata positiva al Covid fuori Giovinazzo e dopo aver sconfitto il virus è tornata. Mi ha fatto piacere rivederla in ottima forma.Siamo vicini al riavvio graduale delle nostre attività, serve molta prudenza. Per questo direi a tutti che Giovinazzo riparte se ognuno fa la sua parte. Rispettiamo le norme di sicurezza e saremo tutti più tutelati».