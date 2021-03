Il barese resta area a rischio: 18 morti e 350 contagi nelle ultime ore

33 decessi

La situazione pugliese

Il dato di Giovinazzo

Continua ad avanzare il contagio da Sars Cov2 in Puglia ed i comuni dell'Area Metropolitana di Bari sono tra i più colpiti, con 350 nuovi casi emersi nelle ultime ore. In totale, sul territorio regionale sono stati effettuati 5142, 786 dei quali (pari al 15.28%) hanno dato esito positivo al virus. Ancora percentuali alte, dunque, nettamente sopra la media nazionale.Dall'inizio dell'epidemia, in Puglia si sono contagiate 189.523 persone e 74.413 sono stati i casi di infezione riscontrati nel barese.La Puglia ha fatto registrare ieri, 29 marzo, altri 33 decessi, 18 dei quali hanno riguardato persone residenti nei 41 comuni del barese. Gli altre vittime sono così suddivise per provincia di provenienza: 7 in Capitanata, 2 nella Bat, 2 nel tarantino, 2 nel brindisino, 2 nel Basso Salento. Il totale dei morti da inizio emergenza sanitaria è salito a 4126. Il riepilogo di seguito:1578 Area Metropolitana di Bari1253 Provincia di Foggia635 Provincia di Taranto541 Provincia Bat391 Provincia di Lecce252 Provincia di Brindisi33 residenti fuori Regione6 di provincia di residenza non notaAttualmente in regione ci sono 46.494 persone positive al Covid-19 e 44.394 sono quelle quelle che si stanno curando a casa con sintomi lievi o curabili a domicilio. Inquieta l'aumento dei posti letto occupati nei nostri ospedali, saliti nelle ultime ore a 2100, con 234 pazienti in terapia intensiva.I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 1139 ed il totale dei pugliesi che si sono lasciati il virus alle spalle è quindi salito a 138.303.Al 24 marzo erano, secondo i dati forniti al Comune dalla Prefettura di Bari, 144 i positivi sul territorio cittadino, alcuni dei quali ospedalizzati. Ben 951 giovinazzesi hanno contratto il virus da inizio pandemia e 796 sono coloro i quali sono riusciti a guarire. Le vittime sono state complessivamente 11 nell'ultimo anno, 7 i decessi nel 2020 e 4 nel 2021.