Gli eventi natalizi a Giovinazzo di domenica 10 dicembre

Dopo una sabato 9 dicembre con centinaia di visitatori, Giovinazzo continua a farsi bella, nonostante la minaccia di pioggia che incomberà per tutta la domenica. Oggi, 10 dicembre, si replicano molte iniziative già andate in scena nelle scorse giornate.Di seguito il programma delle iniziative inserite nel cartellone "Natale al Centro" varato dall'amministrazione comunale in accordo con alcune associazioni. Nel centro storico, in piazza Costantinopoli, via Gelso, Arco Cattese e vico Sagarriga allestimenti natalizi.Da mattino a sera - piazza Vittorio Emanuele IIVILLAGGIO DI BABBO NATALE con musica nataliziaa cura di Wonderland EventiDalle 18.00 - Sala Marano Istituto Vittorio Emanuele IIMercatini di Natalea cura della Touring JuvenatiumDalle 18.30 alle 21.00 - Istituto Vittorio Emanuele IIMostra di presepi "Un Natale di Misericordia"a cura dell'Aiap GiovinazzoPer tutta la giornata - Piazza Vittorio Emanuele IIMercatini di Natalea cura dell'associazione Xenia