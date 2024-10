Giuseppe Maldera porta l’eccellenza casearia pugliese a C’è Più Gusto 2024

Il Caseificio Maldera ha partecipato all'evento C'è Più Gusto 2024, il 12 e 13 ottobre a Bologna, presso l'elegante cornice di Palazzo Re Enzo. L'evento, organizzato dal gruppo editoriale GEDI (La Repubblica), ha celebrato il gusto nelle sue molteplici declinazioni. In questa occasione il Caseificio Maldera ha avuto l'opportunità di mettere in risalto le proprie eccellenze casearie e rafforzare il legame con il pubblico.Di seguito il link alla pagina dell'evento: https://www.facebook.com/photo?fbid=942838777882843&set=a.636006391899418 Il primo giorno di C'è Più Gusto è iniziato con un'affluenza significativa. Fin dalle prime ore del mattino, lo stand del Caseificio Maldera ha attirato numerosi visitatori desiderosi di assaporare i prodotti iconici del caseificio pugliese, come burrate, bocconcini e nodini. Tuttavia il vero punto forte della giornata si è registrato quando Giuseppe Maldera ha preso parte al Teatro del Gusto: un evento speciale durante il quale le chef Sara Nicolosi e Cinzia De Lauri, del ristorante Al Tatto di Milano, hanno creato un'inedita ricetta utilizzando la burrata Maldera.Il piatto presentato è stato un sorprendente dolce che ha saputo combinare sapori salati e dolci: burrata con olio extra vergine d'oliva, zucca caramellata, crumble morbido di olive e tagete. Questa creazione ha mostrato l'incredibile versatilità del prodotto, capace di conquistare anche i palati più raffinati e di adattarsi a interpretazioni gastronomiche innovative.Giuseppe Maldera, presente all'evento, ha colto l'occasione per raccontare la storia e l'evoluzione del Caseificio, mettendo in luce quanto siano centrali il legame con il territorio pugliese e la ricerca continua della qualità nei prodotti. Le sue parole hanno catturato l'attenzione del pubblico, evidenziando l'importanza di una produzione che rispetta le tradizioni locali, ma che allo stesso tempo sa rinnovarsi.Anche il secondo giorno del festival ha visto un notevole afflusso di visitatori allo stand Maldera, con molti partecipanti desiderosi di conoscere e acquistare i prodotti del caseificio. Il packaging pratico e colorato è risultato particolarmente apprezzato, aumentando l'interesse per le vendite online e nei punti vendita tradizionali.Il momento più significativo della giornata è stato la presentazione di un piatto semplice ma ricco di gusto: orecchiette con pomodorini freschi e stracciatella. Questa preparazione ha portato la Puglia nel cuore di Bologna, trasformando lo spazio espositivo in un vero e proprio luogo di condivisione e convivialità.La partecipazione a C'è Più Gusto 2024 ha rappresentato per Giuseppe Maldera e il suo Caseificio un'occasione preziosa non solo per promuovere i propri prodotti, ma anche per costruire nuove relazioni e opportunità di collaborazione. Durante le due giornate l'azienda ha avuto modo di entrare in contatto con professionisti del settore gastronomico, creando una rete di relazioni che si rivelerà fondamentale per future espansioni del brand.Il Caseificio Maldera, forte del successo ottenuto, guarda ora a nuove sfide, continuando a promuovere i sapori autentici della Puglia e a esplorare nuove frontiere del gusto.