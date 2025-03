Al "Vecchio Gazebo" di Molfetta nuovo evento tra arte, sapori e tradizioni

Dopo la presentazione dell'evento Pasqua a Molfetta: Un viaggio tra arte, sapori e tradizioni svoltosi il 26 febbraio, il Ristorante Pizzeria Il Vecchio Gazebo è pronto a bissare l'iniziativa.Il nuovo appuntamento gastronomico che si svolgeràoltre ad essere un'opportunità per degustare i piatti tipici della quaresima molfettese è anche l'occasione per ascoltare stralci delle tradizionali marce funebri eseguite dal quintetto di fiati dell'Associazione Culturale Musicale S. Cecilia di Molfetta.Ogni preparazione racconterà ed esalterà il legame profondo tra cucina, territorio e cultura arricchito dall'olio extravergine d'oliva che diventerà il filo conduttore che unirà il sapore del cibo a quello della storia gastronomica locale.Ma non sarà solo il cibo a essere protagonista: gli ospiti avranno anche la possibilità di immergersi in un percorso sensoriale che attraverso le suggestive fotografie di Antonio e Christian D'Agostino guideranno i convenuti alla visione della mostra intitolata "Scatti d'autore… è venuto il Gran Tempo".Le immagini unitamente ai profumi e sapori della gastronomia cattureranno l'essenza della Pasqua molfettese, un periodo di intenza spiritualità e di vibrante cultura.