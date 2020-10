Giunta regionale, si va verso un assessorato per Sinistra Italiana 

Un assessorato per l'area riconducibile a. Sarebbe questa la volontà di Michele Emiliano per comporre il puzzle della giunta dopo l'avvio del secondo mandato quale governatore della Puglia. Emiliano, che ha già specificato che gli assessori saranno dieci (metà dei quali donne), ha apprezzato il ruolo del partito guidato in regione danella preparazione e nella conduzione della campagna elettorale.Sebbene la lista, a cui SI ha dato vita, non abbia ottenuto il seggio in consiglio per una manciata di voti (Bavaro con oltre 5mila voti si è piazzato alle spalle di Spaccavento), il governatore vuole riconoscere il ruolo di Bavaro che ha lavorato personalmente alla ricucitura dello strappo consumatosi durante la prima giunta Emiliano. Senza dimenticare che sulla vittoria dell'ex magistrato è stato determinante il ruolo di Nichi Vendola che è sceso in campo in prima persona per rimettere insieme i cocci dell'elettorato di sinistra e indirizzarlo a rinnovare la fiducia nei confronti di Emiliano.Ma non è affatto escluso che, considerati gli obblighi numerici imposti dal rispetto delle quote rosa, la casella di assessore dell'area afferente a Sinistra Italiana sia affidata ad una donna. In questo caso il nome che circola di più è quello di Angela Barbanente, già assessore nelle giunte Vendola. Ovviamente dallo staff di Bavaro le bocche sono cucite e permane uno strettissimo riserbo. Tra pochi giorni ne sapremo di più.