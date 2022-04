Giovinazzo sotto la media metropolitana per contagi

Comincia ad appiattirsi la curva epidemica nell'Area Metropolitana di Bari, ma nella settimana tra il 21 ed il 27 marzo a Giovinazzo sono stati riscontrati altriNella settimana precedente i casi erano stati 214, con una media di 1.096,1.Attualmente Giovinazzo è sotto la media metropolitana di positività ogni 100mila residenti, ferma a 1320,2 frutto di 16.241 infezioni ufficializzate nello stesso lasso di tempo. Dopo il + 68% di sette giorni fa, il tasso d'incidenza settimanale su scala metropolitana cresce dell'11%, passando da 1.188,4 casi per 100mila abitanti appunto a 1.320,2.Tanti ancora i contagi a Giovinazzo (i nuovi dati comunali ve li abbiamo forniti a questo link ) e l'amara sensazione che la fine dello stato emergenziale sia visto come un liberi tutti. L'auspicio è che le istituzioni e la politica cittadina tutta, presissima dalla campagna elettorale che non decolla affatto peraltro, possano richiamare ad una maggiore prudenza in vista della Settimana Santa e delle festività pasquali.