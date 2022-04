Raddoppiati i casi Covid a Giovinazzo. Dato peggiore da inizio febbraio

I NUOVI DATI

L'ANALISI DEI NUOVI CASI

IL RIEPILOGO

Tra il 27 febbraio ed il 28 marzo, i positivi al Covid-19 a Giovinazzo sono nuovamente quasi raddoppiati.È quanto emerge dall'analisi del periodico report comunale, che si avvale delle informazioni che giungono dalla Prefettura di Bari.I nuovi dati raccontano di 317 persone positive al Sars CoV2 alla data del 28 marzo scorso, 120 in più rispetto ai numeri del 16 marzo quando se ne contavano 197. È il peggior dato dal In 12 giorni sono stati 436 i nuovi casi registrati sul territorio comunale e 316 sono state invece le negativizzazioni. Si registrano, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, due ospedalizzazioni non in terapia intensiva, entrambe riferite a persone non vaccinate.Da inizio pandemia (marzo 2020) sono stati 3508 i giovinazzesi che si sono ammalati di Covid-19 e 3.174 sono guariti. Purtroppo Giovinazzo ha dovuto registrare anche 17 morti. Il più anziano aveva 91 anni, deceduto nel marzo 2020, ed il più giovane 57 anni, sebbene con patologie pregresse, morto nell'autunno del 2020. L'ultima vittima con Covid a Giovinazzo è stata ufficializzata a metà maggio 2021.Tra il 16 ed il 28 marzo scorsi, nella cittadina adriatica si sono infettati 19 bambini e bambine tra gli 0 e i 9 anni, ma il dato sconcertante arriva dagli adolescenti tra i 10 ed i 19 anni, fascia in cui sono stati ufficializzati addirittura 44 casi. Tra i 20enni sono stati 26 i contagi, 28 tra i 30enni e addirittura 47 tra i 40 ed i 49 anni.Nella forbice 50-59 anni si sono registrati 41 casi, 19 tra gli ultrasessantenni e 15 tra gli over 70. La seconda metà del mese di marzo ha purtroppo portato in dote altri 8 contagi tra coloro i quali si trovano nella fascia anagrafica tra gli 80 e gli 89 anni ed infine 3 sono stati i contagiati tra gli ultranovantenni.0-9 anni - 276 casi10-19 anni - 448 casi20-29 anni - 461 casi30-39 anni - 481 casi40-49 anni - 563 casi50-59 anni - 518 casi60-69 anni - 344 casi70-79 anni - 244 casi80-89 anni - 130 casiover 90 - 43 casi