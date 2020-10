Giovinazzo si prepara ad accogliere il Giro d'Italia. Il programma degli eventi

DUE EVENTI PRIMA DELLA TAPPA

È iniziato il conto alla rovescia per l'evento dell'anno che vedrà Giovinazzo protagonista sulla scena internazionale. Fervono i preparativi per la tappa della 103° edizione del Giro d'Italia 2020, lache si svolgerà sabato prossimoGiovinazzo si tinge di rosa, come la suailluminata ogni sera in piazza Vittorio Emanuele II. Grande attesa per l'arrivo in città dei campioni delle due ruote: dallo squalo dello Stretto,che indossa la maglia dell'Italia ed è già vincitore di due Giri d'Italia e di un Tour de France, al gallesereduce dal successo dell'ultimo Tour de France, alla star internazionale slovacca, al suo primo Giro d'Italia, fino all'inglesee al daneseche lo scorso 15 agosto è salito sul podio del Giro di Lombardia.Sono tanti gli eventi che si susseguiranno in questa settimana in attesa dello start che sabato, alle 11.30, in piazza Vittorio Emanuele II, vedrà muoversi il corteo rosa alla volta di Vieste. A dare il segnale di via alla tappa saranno il sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, e il presidente della Regione Puglia,. Presente, tra gli altri, il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Renato Di Ricco.Venerdì 9 ottobre, nel giorno della vigilia, si terrà la presentazione del librodi Agostino Picicco (SECOP Edizioni). L'evento, che si terrà alle 19.30 nella Sala San Felice, sarà moderato e introdotto da, Pr SECOP Edizioni. Discuterannocampione olimpico ed CT nazionale italiana di ciclismo,, sindaco di Giovinazzo,, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Giovinazzo, e, giornalista, direttore della collana "Sotto i Riflettori della Parola".Sempreci sarà l'inaugurazione dei luoghi di "inciampo" sulla Greenway cittadina. Tre siti, dove saranno scoperte delle targhe commemorative di giovani vite perse a causa di incidenti stradali.«Si tratta di un evento certamente coraggioso - dichiara il sindaco-. Perché gestire un avvenimento cosi importante, che coincide con questo maledetto Covid, non è cosa facile. Quindi, c'è l'orgoglio di essere parte di una cosa complessa, di vedere la Puglia protagonista e, all'interno di questo protagonismo, vedere Giovinazzo come punto di riferimento.Poi, certamente, sarà un Giro d'Italia, diverso, dovremo stare a distanza dai corridori, ma sono certo che sarà comunque festa. Una festa di colori, di sorrisi e di amicizia. Ovviamente il mio appello va a tutto il sistema città, al tessuto associativo e soprattutto a quello commerciale, per far sì che Giovinazzo una volta di più si dimostri all'altezza di grandi eventi per la sua capacità di accoglienza e per la sua bellezza cheE mi preme ringraziare il- conclude - che ha voluto sostenere la royalty prevista per il Comune di Giovinazzo e che dimostra concretamente la voglia di promuovere la città».