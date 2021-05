Giovinazzo si affida a Maria SS. di Corsignano

Si ripete l'appuntamento mensile con la preghiera e l'affidamento a Maria SS. di Corsignano, che ricorre proprio nel giorno in cui la co-patrona di Giovinazzo viene festeggiata ad agosto. Come ogni 19 del mese, questa sera la città tornerà a chiedere protezione e benevolenza alla Vergine, affidando al suo abbraccio più affettuoso bambini e giovani giovinazzesi. Tutto inserito nel vasto programma liturgico del mese mariano.Due i momenti in cui la preghiera sarà elevata a Maria di Corsignano, entrambi a cura della comunità francescana di Giovinazzo. Il primo sarà la celebrazione eucaristica delle ore 19,00, presieduta da, padre guardiano della chiesa francescana SS. Crocifisso. Il secondo vedrà la lettura del Santo Rosario Meditato e, attesissima, la recita dell'atto di affidamento alla Vergine.Proprio per permettere a tutti di prender parte al Santo Rosario e all'affidamento, viste le limitazioni all'accesso in chiesa imposte dalla situazione pandemica, si potrà seguire la diretta trasmessa sulla pagina facebookLa comunità della Concattedrale ed il Parroco,rivolgono a tutti i cittadini un invito accorato a vivere questo momento di preghiera con sincera devozione, in chiesa o a distanza, sentendolo come un vero e proprio percorso di preparazione spirituale ai festeggiamenti in onore di Maria SS. di Corsignano.