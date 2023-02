Bike Economy, Giovinazzo nel video promozionale presentato alla BIT di Milano

È stato presentato alla Borsa Internazionale del Turismo, conclusasi nelle scorse ore a Milano, il video promozionale con cui la Regione Puglia presenta il suo ambizioso progetto diovvero di una economia circolare che coinvolga i territori e li promuova anche grazie alla bicicletta ( clicca qui per vedere il momento della presentazione ).Non solo piste ciclabili, ma anche la consapevolezza che riducendo le emissione di CO2 in atmosfera si possono riconquistare parametri ambientali nuovamente sostenibili.Anche l'ex sindaco di Giovinazzo,, oggi un ruolo importante nella bike economy in Puglia, ha sottolineato come questo possa essere «un portentoso volano per l'economia delle nostre comunità e noi ci avevamo visto lungo».Giovinazzo è parte integrante di questo video promozionale, con alcune riprese effettuate in cala Porto lo scorso anno.Una bella soddisfazione per chi ama questa cittadina adagiata sul mare, un modo ulteriore per promuoverne le bellezze ben oltre i confini regionali.