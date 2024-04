25 aprile, Giovinazzo ricorda Giacomo Matteotti nel centenario della morte

Quest'anno il Comune di Giovinazzo ha voluto aggiungere una giornata di studi alle celebrazioni del 25 aprile in onore della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Pertanto, si inizia il 24 aprile, alle ore 18.30, nella sala San Felice, con una conferenza del prof. Stefano Mangullo, ricercatore di Storia Contemporanea all'Università degli Studi di Bari ' A. Moro', suA seguire, il giorno 25 aprile, alle ore 9.15 un corteo si muoverà da Palazzo di Città per dirigersi verso la Villa Comunale dove si terrà la cerimonia commemorativa davanti al Monumento ai Caduti. Al rientro del corteo a Palazzo di Città, una corona di alloro sarà deposta alla targa commemorativa del partigiano Angelo Ricapito. La cittadinanza è invitata a partecipare.«Quest'anno abbiamo voluto anticipare il 25 aprile con un momento di riflessione in memoria di Giacomo Matteotti assassinato dai fascisti ben 100 anni fa - spiega il sindaco, Michele Sollecito - Credo che in queste occasioni sia necessario rendere merito all'esattezza storica e onorare quanti, sin dall'inizio, hanno avversato il regime liberticida fascista. La conferenza del prof. Mangullo, così come il corteo, sono aperti a tutti, pertanto invito la cittadinanza a partecipare. Mi preme, infine, ringraziare le associazioni d'arma e l'Anpi per la consueta collaborazione per la celebrazione del nostro 25 aprile».