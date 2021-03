Giovinazzo omaggia Dante Alighieri a 700 anni dalla morte

Anche ilha deciso di omaggiare il più grande Poeta di tutti i tempi, Dante Alighieri, in occasione dei 700 anni dalla sua scomparsa, patrocinando l'eventoorganizzato dall'( in allegato la locandina dell'evento).Giovedì, 26 marzo, alle ore 19.00, in diretta streaming sul canale YouTube di Culturaly, si alterneranno(Invocazione alla Vergine- Paradiso),( Manfredi- Purgatorio), e(il Conte Ugolino- Inferno) nella lettura di tre Canti tratti da ciascuna delle Cantiche dantesche. A condurre l'incontro saràcon la direzione artistica diL'evento è patrocinato anche dal Teatro Pubblico Pugliese e dalla Città Metropolitana di Bari.«Un omaggio a Dante dovuto e sentito, e un aiuto in sostegno di chi fa cultura in questo periodo così difficile, drammatico e inesorabilmente lungo - dichiara l'assessore alla Cultura,-. La nostra Amministrazione comunale sta dimostrando vicinanza e concreto sostegno al settore culturale, lo dobbiamo ai lavoratori in grande sofferenza ma lo dobbiamo anche al nostro pubblico, a tutti coloro a cui mancano la bellezza e l'evasione che solo le forme d'arte possono offrire. E sono certa che anche questa iniziativa piacerà perché, seppur per un lasso di tempo breve, ci farà dimenticare le ansie quotidiane».«Ci cimentiamo per la prima volta in un evento in streaming e siamo entusiasti di questo lavoro - spiega, presidente dell' Associazione Culturaly -. In un periodo buio come quello che stiamo attraversando, abbiamo voluto portare una piccola evasione a tutti coloro che non vogliono rinunciare all'arte: se gli spettatori non possono andare agli spettacoli, lo spettacolo va dagli spettatori. E in attesa di tornar "a riveder le stelle ", la nostra associazione non si ferma. Stiamo programmando altri importanti eventi per questa imminente estate, prima fra tutti la Festa della Musica, sperando che un decisivo miglioramento dell'attuale situazione pandemica ci permetta di riprendere a programmare con una certa normalità impegnandoci, sempre, affinché il mondo dello spettacolo e della cultura, i settori più penalizzati in questo ultimo anno, possano rivivere quel nuovo slancio di cui tutti abbiamo bisogno».