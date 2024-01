Partiranno questa sera, 18 gennaio, i festeggiamenti a Giovinazzo in onore di Sant'Antonio Abate. Il tema del fuoco continua a restare centrale nel cartellone di eventi pensati dall'amministrazione.Stasera, infatti, nella Sala San Felice, alle 18.30, ildocente di Filologia e Linguistica Romanza all'Università degli Studi di Bari 'A. Moro', introdurrà la figura di Dante Alighieri e la sua opera più famosa al mondo, 'La Divina Commedia', in un incontro dal titoloIl professor Viel prenderà per mano il pubblico e lo condurrà in un viaggio alla conoscenza del Sommo Poeta, propedeutico alla due giorni di', la rappresentazione scenica itinerante dell'Inferno di Dante che si terrà il 19 ed il 20 gennaio nel centro storico di Giovinazzo con le perfomance artistiche degli attori de 'Il Carro dei Comici'.Gli stessi che questa sera alterneranno le loro performance alle letture. Un appuntamento da non perdere per chi ama l'opera massima della letteratura italiana e continua a pensare alla sua straordinaria attualità.