Giovinazzo in musica e versi: gli appuntamenti di questo sabato

L'estate a Giovinazzo non è stata pregna di eventi come accade di solito, per via dell'emergenza sanitaria che si è mangiata anche gli appuntamenti più seguiti dell'anno.Ma sul finire della bella stagione, la nostra cittadina si è messa l'abito migliore ed offrirà, anche e soprattutto a chi viene da fuori, due eventi che promettono di accendere il primo sabato di settembre.A partire dalle ore 19.00, nell'Istituto Vittorio Emanuele II, come vi raccontiamo in un altro articolo, andrà in scena la seconda serata della Notte Bianca della Poesia, la rassegna letteraria giunta alla sua decima edizione. Nella cornice dell'atrio centrale dell'ex convento domenicano connubio tra poesia e teatro nello spettacolo intitolato "Dal Buio alla Luce", a cura dell'ASD di Bari coordinato dalla psicologa Olympia Binetti. Seguirà l'apprezzato spazio dedicato alla lingua in vernacolo, da sempre organizzato dall'Accademia della Lingua Barese "Alfredo Giovine". La musica tornerà ad allietare la platea con gli intermezzi musicali di Michele Fiorentino (tromba), Tommaso La Notte (voce e chitarra), Orazio Saracino (pianoforte), Luciana Visaggio (oboe), Daniele de Palma (pianoforte), a cui seguiranno i versi dei poeti liberi, dell'Associazione "In Folio" di Ruvo di Puglia e l'intervento a cura dell'Associazione culturale "Cenacolo dei Poeti" di Bitonto.Musica e solidarietà si mescoleranno nell'anfiteatro di Levante, in piazzale Aeronautica Militare, per la serata dal titolo "Giovinazzo, la bellezza e il suo grande cuore", che prenderà il via alle ore 20.30. L'evento è patrocinato dal Comune di Giovinazzo ed è stato voluto dall'Assessorato alla Cultura guidato da Cristina Piscitelli.Nel pieno rispetto delle regole anti Covid, saliranno sul palcoscenico Marco Armani, cantautore barese di grandissimo successo negli anni '80, Davide De Marinis (da "Tale e quale show"), Gianni Donzelli degli Audio2, una delle voci più accattivanti del panorama pop italiano negli anni '90, e Mudra. La serata, presentata dai giornalisti Cinzia Tattini e Rocky Malatesta, vedrà la partecipazione di Serena Baldaccini, conduttrice di Stay Star Music blog and more.Un evento che affonda le sue radici nella raccolta fondi, lanciata da Davide De Marinis durante il lockdown, per acquistare un respiratore pediatrico da donare al reparto di Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale Dono Svizzero di Formia, in provincia di Latina. A quella gara di solidarietà hanno partecipato tanti giovinazzesi, sotto la spinta di Nicola Giotti, maestro aerografista. E da quella gara di solidarietà è nato l'evento di questa sera, che è un'occasione per celebrare la bellezza di essere italiani nonostante tutto e il grande cuore che è proprio della nostra gente.In entrambi i casi si accede solo con mascherina.