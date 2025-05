"Giovinazzo in Musica", dal 12 al 16 maggio la terza edizione

La musica ha la grande capacità di trasmettere emozioni, incantare e comunicare, modalità che hanno un ruolo importante nell'educazione di ogni essere umano. Questa disciplina di studio è uno strumento rilevante per lo sviluppo integrale di ogni persona: non solo arricchisce il bagaglio culturale degli studenti ma li aiuta a sviluppare fiducia in se stessi. Grazie alla musica, ricca di un linguaggio universale che supera le barriere culturali, si possono esprimere e comprendere anche le emozioni più complesse. Eseguire brani musicali in pubblico rafforza l'autostima e la fiducia in se stessi.Tutte queste componenti entreranno in gioco in, terza edizione dell'attesa e fortunata rassegna nazionaleevento speciale di musica a tutto tondo che si terrà nella cittadina adriatica dal 12 al 16 maggio.L'evento ha il patrocinio della Città Metropolitana di Bari, della Regione Puglia e della Città di Giovinazzo. Riguardo le novità dell'edizione 2025 abbiamo sentito l'ideatrice dell'evento Antonella Siracusa, docente di musica che ci ha fornito qualche anticipazione in merito alla rassegna.Innanzitutto, abbiamo chiesto alla prof.ssa Siracusa riguardo le novità di questa terza edizione. Ecco cosa ci ha detto la docente. «La rassegna vedrà la partecipazione di scuole di ogni ordine e grado provenienti da tutta la regione, con un'espansione che quest'anno coinvolgerà anche tre regioni del sud Italia - ha affermato Antonella Siracusa -. Un aspetto importante è la collaborazione con istituti di scuola superiore che hanno firmato convenzioni PCTO, come il Liceo "Spinelli" di Giovinazzo e l'ITET-Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Gaetano Salvemini" di Molfetta. Gli studenti più grandi delle classi di scuola superiore saranno impegnati nel ruolo di hostess per accompagnare i turisti in giro per la città, vivendo un'esperienza autentica e coinvolgente.Inoltre, grazie alla stretta collaborazione con i volontari dell'associazione culturale Touring Giovinazzo, saranno organizzate passeggiate culturali che offriranno ai partecipanti l'opportunità di scoprire la storia e la cultura di Giovinazzo. Gli studenti non solo parteciperanno a esibizioni e workshop musicali, ma avranno anche l'opportunità di scoprire le bellezze di Giovinazzo attraverso tour turistici appositamente organizzati per l'occasione».L'iniziativa mette in risalto anche una importante finalità che la docente ha così evidenziato. « Questo evento non solo promuove la cultura musicale tra i giovani - ha continuato Siracusa -, ma stimola anche il turismo studentesco, offrendo una vetrina eccezionale per la città e il suo patrimonio storico-artistico. La Rassegna "Giovinazzo in Musica" si confermerà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica e cultura a trecentosessanta gradi», ha così concluso la docente.