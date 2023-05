Dal 24 maggio a Giovinazzo inizia la rassegna "Scuole in Musica"

Il giorno 24 maggio inizierà a Giovinazzo la rassegnariservata a studenti di scuola primaria, secondaria di I e II grado ad indirizzo musicale e non. La rassegna "Scuole in Musica" si pone l'obiettivo di promuovere e incentivare l'attività musicale giovanile ed è organizzato dallcon il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Giovinazzo .L'iniziativa nasce con l'idea di promuovere il diritto alla musica, intesa come materia alla portata di tutti, perché studiare musica a scuola svolge un'importante funzione di socializzazione che aiuta a creare amicizie nuove, stabilisce legami e rafforza rapporti già esistenti.La presidente, prof.ssa Antonella Siracusa, sostiene che «la musica abbia un ruolo fondamentale nelle vite dei ragazzi soprattutto in fase adolescenziale, migliora l'umore, dà molta energia, rende più leggeri momenti difficili e aiuta a dare il giusto spirito nelle situazioni in cui occorre una buona dose di concentrazione. Inoltre l'Iniziativa vuole dimostrare quanto l'arte della musica abbia diverse sfaccettature, infatti ci saranno performance musicali con bicchieri, con ensamble di flauti dolce, con ensemble di tastiere con balli e abiti tipici del proprio territorio, con grandi e piccole orchestre provenienti da diverse parti della provincia. Insomma una vera e propria staffetta di performance musicali di ogni tipo».Momento clou il 26 maggio, alla chiusura della rassegna. Armes ha organizzato, grazie alla grande disponibilità dei dirigenti Maria Auciello dell'I.C.Battisti-Pascoli Molfetta, Giovanna Domestico dell'I.C Bavaro-Marconi Giovinazzo, Maria Paola Scorza un meraviglioso gemellaggio musicale, che vedrà una performance di circa 500 studenti attorno alla Fontana dei Tritoni in piazza vittorio Emanuele II, momento in cui sarà eseguita la V Sinfonia di Beethoven in tecnica Body Percussion. Una vera e propria sfida.Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 21 maggio all'associazione.