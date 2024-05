A Giovinazzo parte la rassegna "Scuole in Musica"

Dopo il successo dello scorso anno, Giovinazzo è pronta ad accogliere centinaia di alunni e alunne delle scuole di ogni ordine e grado e a riempirsi dei suoni e dei canti della Rassegna Nazionaleche si svolgerà dal 15 al 17 maggio.La Rassegna, promossa dallcon il patrocinio del Comune di Giovinazzo, quest'anno si avvale della preziosa collaborazione dellache accompagnerà i partecipanti a scoprire le bellezze del nostro centro storico, e dell'altrettanto preziosa collaborazione di un nutrito gruppo di studenti e studentesse del Liceo "Matteo Spinelli".Numerosa e diversificata sarà la partecipazione delle scuole, con ben tredici istituti scolastici presenti e oltre seicento partecipanti che si esibiranno come solisti, in piccoli ensemble, in orchestra o in coro. Le esibizioni, aperte al pubblico, si svolgerannoL'evento si chiuderà nel pomeriggio del 17 maggio, con un flashmob a cui parteciperanno circa cinquecento alunni e alunne di quattro Istituti Comprensivi gemellati tra loro I.C. Bosco-Buonarroti Giovinazzo, I.C. Bavaro- Marconi Giovinazzo, I.C. Battisti-Pascoli Molfetta, I.C. Padre Pio -Di Vittorio Cerignola, che eseguiranno in body percussion il brano "Oh Fortuna " del Carmine Burana e "L'Inno alla gioia" di Beethoven per ricordare il bicentenario.Ci sarà l'intervento di pattinatrici dell'Associazione Rotellistica Lionetti che eseguiranno una coreografia e il tutto sarà ripreso da un drone che spiccherà il volo alle ore 18.30 circa. La cittadinanza è invitata ad assistere a uno spettacolo meraviglioso ormai definito uno show dei record presso la piazza Vittorio Emanuele II. A seguire ci sarà la consegna di premi speciali alle scuole che si sono distinte nelle proprie performance; un premio speciale sarà assegnato alla Touring Juventium, alla Giuria Ragazzi, alla Città di Giovinazzo.