Una tre giorni di musica, ilper sancire l'importanza della musica come linguaggio universale nella vita di chiunque e in particolare dei giovani.Questo l'intento della prima edizione della rassegnaorganizzata dall'associazione culturale ARMES, con il patrocinio del Comune di Giovinazzo, e rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado.Si parte domani, 24 maggio, alle ore 9.30, nell'Auditorium don Tonino Bello, alla presenza del sindaco, Michele Sollecito. Gli alunni arriveranno da ogni parte della provincia di Bari per eseguire performance musicali di ogni tipo, dalle tradizionali metodologie a quelle più innovative, eseguite da solisti, orchestre e ensemble. Giovinazzo sarà rappresentata dagli alunni degli istituti comprensivi Bavaro- Marconi e Bosco- Buonarroti gemellati con il Battisti- Pascoli di Molfetta.La rassegna si concluderà venerdì, 26 maggio, alle ore 18.30, in piazza Vittorio Emanuele II , con la consegna dei premi speciali e dove circa 500 ragazzi, attorno alla storica fontana dei Tritoni, eseguiranno la Sinfonia n.5 di Beethoven in body percussion.