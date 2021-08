Giovinazzo in festa per Maria SS di Corsignano: il programma domenicale

IL PROGRAMMA DOMENICALE

Domenica 22 agosto - Festa esterna in onore di Maria SS. di Corsignano

È la giornata più attesa dell'anno dai fedeli di Giovinazzo. Oggi, 22 agosto, sarà celebrata la, co-Patrona della città a lei devotissima.I festeggiamenti solenni erano iniziati nella notte tra il 20 ed il 21 agosto, col passaggio della Bassa Banda per le strade cittadine, ad annunciare l'inizio di riti che si perdono nel tempo. Poi le messe al Casale di Corsignano, altro passaggio fondamentale per i tanti credenti che di buon'ora si sono recati in campagna, facendo anche visita alla splendida chiesa rurale del Padre Eterno.Oggi dunque il clou dei festeggiamenti, che culmineranno alle ore 19.30 in piazza Vittorio Emanuele II col Solenne Pontificale presieduto dal Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, S.E. Mons. Domenico Cornacchia.Rigidissime le misure anti-assembramento come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore.Torna in piazza Umberto I il matinée musicale a cura dell'Orchestra di Fiati "Nicola Cassano" Città di Ruvo di Puglia diretta dal Maestro Gennaro Sibilano ed a sera ci saranno i fuochi d'artificio visibili da Ponente.Di seguito il programma completo. Buona festa a tutti i giovinazzesi.Ore 8,00 Località Trincea - Spettacolo pirotecnico diurno a cura della ditta "PALMIERI & DECANDIA" di Apricena – Foggia.Ore 9,00 Giro per la Città dell'Orchestra di Fiati "Nicola Cassano" Città di Ruvo di Puglia.Ore 11,00 Piazza Umberto I – Matinée musicale a cura dell'Orchestra di Fiati "Nicola Cassano" Città di Ruvo di Puglia diretta dal Maestro Gennaro Sibilano.Ore 18,00 Traslazione in piazza Vittorio Emanuele II della Sacra Edicola della nostra Patrona Maria S.S. di Corsignano. – Diretta streaming sulle pagini Facebook TeleDehon, Comitato Feste Giovinazzo, GiovinazzoViva e Giovinazzo.tv. Per ragioni di sicurezza sanitaria non sarà possibile il libero accesso su via Marina e Piazza Umberto I. Il popolo dei fedeli potrà assistere all'uscita dalla Concattedrale e alla percorrenza della Sacra Effige su maxi-schermi posizionati in Piazza Vittorio Emanuele II con un diretta che andrà in onda anche in streaming sulla pagina Facebook del Comitato Feste.Ore 19,30 Solenne Pontificale presieduto da S.E.R. Mons. Domenico Cornacchia, in piazza Vittorio Emanuele II, con diretta TV sulla rete televisiva TeleDehon con la partecipazione del clero, dei religiosi, delle Autorità Civili, Militari, delle Ven. Arciconfraternite e Confraternite, Associazioni laicali, del Comitato Feste Patronali e dei fedeli. – Diretta streaming sulle pagini Facebook TeleDehon, Comitato Feste Giovinazzo.Ore 21,30 Rientro in Concattedrale dell'Edicola della nostra Patrona Maria S.S. di Corsignano. Per ragioni di sicurezza sanitaria non sarà possibile il libero accesso su via Marina e Piazza Umberto I. Il popolo dei Fedeli potrà assistere al rientro in Concattedrale della Sacra Effige su maxi-schermi posizionati in Piazza Vittorio Emanuele II.Ore 22,00 Piazza Vittorio Emanuele II - Esibizione musicale a cura dell'Orchestra di Fiati "Nicola Cassano" Città di Ruvo di Puglia diretti dal Maestro Gennaro Sibilano.Ore 23,00 Località Trincea – Grandioso spettacolo pirotecnico a cura della ditta "PALMIERI & DE CANDIA" di Apricena – Foggia.