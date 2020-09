Giovinazzo in consiglio regionale, Michele Marolla intervista Nico Bavaro

La politica con la P maiuscola. È questo il senso dell'evento in programma a Giovinazzo sabato 12 settembre a partire dalle 19 in piazza Porto. Nico Bavaro, candidato al consiglio regionale per Puglia Solidale e Verde, sarà intervistato da Michele Marolla, giornalista professionista ex responsabile del settore Economia & Finanza e Capocronista responsabile della Cronaca di Bari de "La Gazzetta del Mezzogiorno". Lo sviluppo economico e il ruolo della Regione per il nostro comune saranno i temi principali dell'incontro, un concetto sottolineato dal titolo della manifestazione "Giovinazzo in consiglio regionale".«Siamo agli sgoccioli di questa campagna elettorale che io penso sia stata poco politica e molto elettorale - afferma Bavaro -. Io invece preferisco la Politica, quella con la P maiuscola, quella che ha senso se sa rispondere alle domande. Anche a quelle più scomode».