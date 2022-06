2 giugno con sole e mare calmo a Giovinazzo

Giornata estiva ideale da trascorrere in spiaggia

GIOVEDÌ 2 GIUGNO

Sarà una Festa della Repubblica caratterizzata da sole, caldo ed un mare calmo a Giovinazzo, condizioni ideali per una giornata da trascorrere sulle spiagge, che si preannunciano affollate.Sin dal primo mattino ci saranno 24°, col picco di 33° previsto per le ore 14.00. Mare quasi calmo, ideale per un tuffo. Pomeriggio con ventilazione debole settentrionale e termometro ad indicare quasi 28° al tramonto.Serata stellata, umidità al 64% e colonnina di mercurio sui 22°. Minime della notte che si assesteranno sui 18°.SOLE - Sorge: 5:21, Tramonta: 20:19LUNA - Leva: 7:18, Cala: 23:17 - Luna crescente