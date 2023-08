Giovinazzo Estate, tutti gli eventi dall'alba a sera del 13 agosto

Si parte con il concerto alle 5.30 in piazzale Leichardt

Dall'alba a sera, ancora diversi eventi caratterizzeranno la domenica di Giovinazzo. Si parte appunto con il Concerto all'alba alle 5.30 in piazzale Leichardt, poco dopo che si sarò spenta l'eco del concerto di Dodi Battaglia in piazza Vittorio Emanuele II. Poi a sera continueranno ad essere visitabili tre differenti mostre artistiche e ci sarà la grande festa in costume organizzata dalla Pro Loco.Il riepilogo qui sotto.Piazzale Leichardt - ore 5.30Concerto all'albaa cura di Scuola Comunale di Musica "Filippo Cortese"Sala San Felice - dalle 18.00 alle 22.00Mostra statica di una scenografia monumentalea cura degli Amici del Presepio di GiovinazzoIstituto Vittorio Emanuele II - dalle 20.00 alle 22.00"Sacro e profano si intrecciano" - collettiva e personale di Damiano Sciannameaa cura di Alessandro CavalierePiazza Umberto I - dalle 19.00Juvenatium A.D. 1187a cura della Pro Loco Giovinazzo APSCripta della Concattedrale di Santa Maria Assunta - dalle 19.30 alle 21.30"Passato e presente" - mostra fotografica di Vincenzo e Dino Mottolaa cura di Dino Mottola