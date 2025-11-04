Attualità
Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, le iniziative a Giovinazzo
Raduno alle 11.00 ai piedi di Palazzo di Città
Giovinazzo - martedì 4 novembre 2025 Comunicato Stampa
Quest'oggi, 4 novembre, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, invita la cittadinanza a prendere parte alle iniziative organizzate per commemorare la vittoria italiana nella Prima Guerra Mondiale, il completamento dell'unità nazionale e il sacrificio di tutti i caduti per la patria.
Alle ore 11.00 un corteo si muoverà da Palazzo di Città per raggiungere insieme la parrocchia di San Domenico dove sarà celebrata una Santa Messa. Alla fine della celebrazione, i partecipanti si sposteranno alla Villa Comunale ' G. Palombella' per deporre una corona di alloro davanti al Monumento ai Caduti.
Alle ore 11.00 un corteo si muoverà da Palazzo di Città per raggiungere insieme la parrocchia di San Domenico dove sarà celebrata una Santa Messa. Alla fine della celebrazione, i partecipanti si sposteranno alla Villa Comunale ' G. Palombella' per deporre una corona di alloro davanti al Monumento ai Caduti.