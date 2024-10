Giornata Unità Nazionale e Forze Armate, il programma a Giovinazzo

In occasione dellal'Amministrazione comunale di Giovinazzoha organizzato per il giorno 4 novembre, alle ore 11.00, un ritrovo davanti a Palazzo di Città al quale la cittadinanza è invitata a partecipare.Di qui, un corteo si muoverà per raggiungere la chiesa di San Domenico, sempre in piazza Vittorio Emanuele II, per partecipare alla celebrazione della Santa Messa.A seguire, i presenti si dirigeranno verso la villa comunale ' G. Palombella'dove verrà deposta una corona di alloro al Monumento ai Caduti.