Gianni Antonio Palumbo riconfermato Direttore artistico della Notte Bianca della Poesia

Ancora lui, fortunatamente lui.docente, scrittore e giornalista, è stato riconfermato per il quarto anno consecutivo Direttore artistico della ", meravigliosa rassegna letteraria (la più importante in Puglia) che da alcuni anni si svolge tra Molfetta e l'Isitituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo.L'assemblea plenaria dell'dopo aver approvato il bilancio consuntivo 2020, ha quindi riconfermato all'unanimità Palumbo, che guiderà con la sua consueta pacatezza e con il suo profondo sapere anche l'undicesima edizione della rassegna ideata daEd in un periodo di profondo scoramento per il ritorno a restrizioni di notevole portata, al fine di contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, un raggio di luce irrompe nel panorama culturale giovinazzese con la conferma delquale data per lo svolgimento a Giovinazzo della kermesse a cui partecipano centinaia di poeti da tutto il Mezzogiorno. L'undicesima edizione, è l'anticipazione, si svolgerà ancora nella cornice del centralissimoa Giovinazzo, con una ricca anteprima il giorno precedente alLa prima decisione di Gianni Antonio Palumbo - fanno sapere dall'Accademia - è stata quella di internazionalizzare il Concorso di poesiaper il primo anno, infatti, sarà aperto a poeti esteri e questo è l'ulteriore passo in avanti che si attendeva per far crescere definitivamente una rassegna in cui le Amministrazioni comunali dovranno necessariamente credere anche per il futuro.«Esprimo la mia grande soddisfazione – ha detto, Presidente dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo – per questa riconferma nella certezza che Gianni Palumbo saprà apportare innesti creativi importanti che valorizzeranno ancora di più a livello internazionale la Notte Bianca. Sono anche sicuro che, dopo lo sforzo organizzativo ed economico dello scorso anno, le amministrazioni locali saranno ancora una volta al nostro fianco per rendere sempre più luminosa questa iniziativa culturale».C'è però una conferma, graditissima a chi ama il genere. Il 29 maggio prossimo, all'interno dell'incantevole Castello di Carosino, nel tarantino, si terrà una delle tappe di, un format che ha portato oltre i confini della Terra di Bari l'appuntamento d'inizio estate. La serata sarà possibile, nel rispetto di tutte le normative anti-Covid e con la speranza che la situazione epidemiologica migliori, grazie alla fattiva collaborazione dell'Assessorato del comune ionico e di Cosimo Rodìa.Nuovi contatti sono stati già avviati sia con Matera, e sarebbe un ritorno, sia con Santeramo in Colle.Certa anche la partecipazione dei poeti dell'Accademia aldel 25 marzo prossimo, con inserti letterari che saranno pubblicati sulla sulla pagina Facebook dell'associazione culturale.Scalda i motori lae lo fa nel segno della continuità e dell'innovazione. C'è voglia di cultura, c'è voglia di versi, c'è voglia di tornare a sentire il cuore nuovamente leggero.