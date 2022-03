Gesù coronato di spine: terzo venerdì di preghiera in Concattedrale

Alle 18.30 la via Crucis e la meditazione

Terzo venerdì di Quaresima in preghiera nella Concattedrale di Santa Maria Assunta a Giovinazzo.Questa sera, alle 18.30, vi sarà l'appuntamento settimanale con la Via Crucis. Si contempla il terzo mistero doloroso: Gesù coronato di spine. La meditazione comunitaria sarà animata dalla Confraternita di Santa Maria degli Angeli e saranno esposte alla venerazione dei fedeli i simulacri della Settimana Santa.Si accede in chiesa rispettando la normativa anti-Covid ed indossando la mascherina FFP2.