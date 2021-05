Galizia denuncia caos parcheggi a Giovinazzo il 1° maggio

Parchimetri ancora non abilitati e problemi per gli automobilisti. Così, secondoè stato il 1° maggio di molti automobilisti a Giovinazzo.Ed il leader del movimentopunta il dito contro la decisione dell'Amministrazione comunale e le scelte del Sindaco Tommaso Depalma e dell'Assessore alla Polizia Locale Salvatore Stallone, da lui avversate già nei giorni scorsi dopo la notizia dell'inizio del periodo della sosta a pagamento in diverse zone del centro urbano.«I proverbi non si sbagliano mai - scrive in una nota apparsa anche sui social network -. È vero, la gatta per la fretta fece i gattini ciechi.Tante telefonate di persone che volevano mettersi in regola per parcheggiare l'auto senza problemi ma l'operazione non era consentita. Il terrore degli automobilisti: che fare, lasciare l'auto e prendere la multa o andare via?Non è possibile creare tante difficoltà alle persone - insiste Galizia -, incapacità e incompetenza sono padroni del nostro paese.Caro Sindaco - è l'affondo -, ti consiglio vivamente di fare immediatamenteSe poi hai un pochino di buon senso e vuoi più bene al paese che alle tue casse revoca tutto e concedi ai cittadini, commercianti, ristoratori e tutte le attività commerciali un profondo sospiro di sollievo. Sbagliare è umano, perseverare è cattiveria», è la conclusione di Antonio Galizia.