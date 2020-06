Galizia: «30 milioni per esami di maturità in tutta sicurezza»

«Gli esami di maturità 2020, grazie al Decreto Rilancio, potranno svolgersi in tutta sicurezza».Lo afferma, deputata giovinazzese del MoVimento 5 Stelle, la quale sottolinea come il Governo abbia messo a disposizione «30milioni di fondi per equipaggiare tutti gli istituti scolastici italiani del II ciclo, suddivisi a seconda del numero di studenti e di personale docente e ATA impegnato».«Alla Puglia - fa sapere nel dettaglio la deputata - spettano 2,6milioni, di cui230.893,08 euro per 20 istituti del brindisino, 465.525,48 euro per 44 istituti del foggiano, 580.247,52 euro per 42 istituti del leccese e, infine, 376.665,24 euro per 30 istituti del tarantino».Nella giornata di ieri sono iniziate le prove individuali eha quindi voluto rivolgere un pensiero a tutto il mondo della scuola: «Ieri sono partiti gli Esami di Stato 2020 - conclude - e vorrei inviare il mo personale augurio a tutti i maturandi. Con gli Esami di Stato si conclude uno dei periodi più significativi durante la fase di crescita di un giovane ...che possa per ognuno di loro avviarsi un nuovo proficuo percorso formativo».