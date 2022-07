Furti di auto ed estorsioni, assolto un 45enne di Giovinazzo

Ci sono voluti dodici anni e un lungo processo, celebrato con il rito ordinario, prima di arrivare a ottenere il riconoscimento della professione d'innocenza opposta dinanzi alle accuse di furto di due auto ed estorsione, il cosiddetto cavallo di ritorno: unè stato assoltoLa sentenza del(prima sezione collegiale penale, presieduta da), nell'ambito di un'indagine su una banda criminale di Bitonto specializzata nei furti di auto con il successivo pagamento di un riscatto, aderisce alla richiesta avanzata dal difensore dell'imputato, l'avvocato. L'accusa, invece, aveva chiesto una condanna adi reclusione. Per le motivazioni bisognerà aspettare 90 giorni, dopo la lettura del dispositivo.I due episodi per i quali il giovinazzese è finito sotto processo risalgono ai, addirittura dodici anni fa. Secondo l'accusa, rappresentata dal pubblico ministero, l'uomo, «al fine di trarne profitto», in concorso con un'altra persona, si sarebbe impossessato di unae di un. Successivamente avrebbe minacciato i due proprietari costringendo loro a «onde riottenere il possesso dei due veicoli».Si sarebbe trattato del cosiddetto cavallo di ritorno, molto in voga in quegli anni. Furto aggravato ed estorsione, codice penale alla mano. Dopo il rinvio a giudizio, il difensore delha optato per il dibattimento, ascoltando vari testi. E la strada intrapresa ha trovato conferma alla verità sempre sostenuta dall'imputato.