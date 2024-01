Fuochi di Sant'Antonio Abate, programma e mappa dei falò

Si terrà quest'oggi, 21 gennaio, la grande festa dei Fuochi di Sant'Antonio Abate a Giovinazzo.



In tutta la città, secondo la tradizione, saranno accesi fuochi per onorare il Santo taumaturgo, la cui agiografia è legata all'elemento. Legna da ardere, con grandi recipienti di terracotta (crapjète) in cui cuoceranno fave che andranno a mescolarsi ad olive. Il tutto accompagnato da buonissimo vino rosso. Farà freddo, ma ci sarà il sereno e questo aiuterà il flusso di visitatori anche da città viciniore, dopo il tutto esaurito per Borgo Infernum nelle serate di venerdì e sabato.



IL PROGRAMMA

Fuochi di Sant'Antonio Abate in tutta la città

dalle 10.00 alle 12.30 - Spettacolo street band, giocolieri, mangiafuoco, trampolieri e piccole performance teatrali;

ore 17.45: accensione Falò centrale in piazza Vittorio Emanuele II e degli altri periferici;

dalle 18.00 alle 20.00 - Esibizione di spadaccini, giocolieri e sbandieratori nel centro storico ed in piazza Vittorio Emanuele II;

ore 20.30: concerto musicale in piazza Vittorio Emanuele II;

ore 22.00: cerimonia donazione albero "Cambiamo aria".



LA MAPPA DEI FALÒ

1. Piazza Vittorio Emanuele II

2. Via Marina

3. Piazza Costantinopoli

4. Piazza Meschino

5. Piazza Benedettine

6. Piazza Duomo

7. Via Madonna degli Angeli

8. Via Cappuccini

9. Via Agostino Gioia

10. Piazza Sant'Agostino

11. Piazza Stallone

12. Piazza Garibaldi (perimetro Villa Comunale)

13. Via Dogali



LE CHIUSURE AL TRAFFICO

Transennamenti previsti dalle 11.00 alle 24.00 in corso Principe Amedeo d'Aosta, al rondò all'intersezione tra via Bari e piazza Vittorio Emanuele II e nelle piccole traverse tra piazza Porto e la piazza. Chiuso anche il tratto di piazza Vittorio Emanuele II tra via Cappuccini e via Bitonto, lato San Domenico.



PARCHEGGI

Prevista l'apertura dell'area mercatale. Parcheggi gratuiti in tutta la città e sui lungomari. Aperto anche il parcheggio all'interno dell'ex punto di primo intervento tra via papa Giovanni XXIII ed il lungomare Esercito Italiano.



BAGNI PUBBLICI

Saranno aperti durante le tre serate, dal 19 al 21 gennaio, i bagni pubblici in cala Porto ed in villa Comunale "Palombella".



UBICAZIONE DEFIBRILLATORI

I defibrillatori, in caso di necessità, sono presenti in piazza San Salvatore, nei pressi del Comando di Polizia Locale in via Cappuccini ed ai piedi di Palazzo di Città.



INFOPOINT

Per chi arrivasse da fuori città, saranno aperti gli Uffici Relazioni con il Pubblico di Palazzo di Città e lo stesso Comando di Polizia Locale in via Cappuccini.