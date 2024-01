Fuochi di Sant'Antonio Abate, il programma completo

IL PROGRAMMA

Quattro giorni di appuntamenti attendono i giovinazzesi e le migliaia di visitatori che arriveranno a Giovinazzo per i "Fuochi di Sant'Antonio Abate", un appuntamento molto atteso in città, che unirà anche in questa edizione tradizione e innovazione."L'inferno e la poesia dell'inverno": incontro con il professor Riccardo VielPerformance teatrali a cura de Il Carro dei Comici.dalle 18.00 alle 22.00 - Apertura straordinaria mostra presepi "Un Natale di misericordia".A cura dell'Associazione Amici del Presepio Giovinazzo.L'Inferno di Dante nel borgo antico di Giovinazzo.Tre turni di spettacoli: 18.00, 19.30 e 21.00. Ritrovo mezz'ora prima in piazza CostantinopoliA cura di Chiamata di Scena, Il Carro dei Comici, Evolve comunicazione. Biglietti su Vivaticket.dalle 10.00 alle 12.30 - Spettacolo street band, giocolieri, mangiafuoco, trampolieri e piccole performance teatrali;ore 17.45: accensione Falò centrale in piazza Vittorio Emanuele II e degli altri periferici;dalle 18.00 alle 20.00 - Esibizione di spadaccini, giocolieri e sbandieratori nel centro storico ed in piazza Vittorio Emanuele II;ore 20.30: concerto musicale in piazza Vittorio Emanuele II;ore 22.00: cerimonia donazione albero "Cambiamo aria".