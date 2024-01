Fuochi di Sant'Antonio Abate: il meteo a Giovinazzo

Freddo e cielo sereno in riva all'Adriatico

DOMENICA 21 GENNAIO

Cielo sereno e freddo su Giovinazzo nella giornata dedicata ai Fuochi di Sant'Antonio Abate.Al mattino venti settentrionali e mare agitato, con temperature massime che non supereranno gli 11°, ma saranno percepite sui 5°. Pomeriggio freddo, ma con correnti in lieve attenuazione al momento dell'accensione dei Falò.Serata stellata con 6° sul termometro e minime della notte sui 4°. Lunedì situazione climatica simile, ma con correnti in decisa attenuazione.SOLE - Sorge: 7:13, Tramonta: 16:53LUNA - Leva: 12:50, Cala: 3:47 - Gibbosa crescente