Funerale del Carnevale a Giovinazzo: FOTO e VIDEO

16 foto Funerale del Carnevale a Giovinazzo

Si è concluso ieri sera, 21 febbraio, Martedì Grasso, il periodo carnevalesco a Giovinazzo. Bimbi, bimbe e genitori si sono dati appuntamento alle 18.00 in piazza Vittorio Emanuele II per vegliare il feretro del Carnevale,come si chiama in tutto il Barese.Il fantoccio è stato poi accompagnato nel suo ultimo viaggio dalla musica allegra e beffarda della Bassa Banda e dai confratelli incappucciati che lo hanno affidato a genitori volontari per essere condotto, a spalla, tra strazianti pianti di pie donne, in Cala Porto.E lì, tra due ali di folla, la Morte in persona gli ha dato fuoco, sancendo così la fine del periodo di facezie ed allegria e l'inizio di quello penitenziale della Quaresima, che partirà quest'oggi con la Messa serale delle Ceneri in tutte le parrocchie cittadine.Terminato il cartellone di eventi dii commercianti locali puntano ad animare anche il periodo pre-pasquale, ma il programma è in fase di composizione.Restano di ieri sera i sorrisi dei bimbi in maschera, il ritrovo di centinaia di genitori ed il bello di una manifestazione semplice ma che è riuscita ad accomunare tutti.Per rivedere i video della serata si può cliccare sui seguenti link: