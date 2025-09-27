Fumo dalle campagne: l'approfondimento del sindaco di Giovinazzo

Riceviamo e pubblichiamo di seguito la nota di approfondimento del sindaco di Giovinazzo,riguardo alle emissioni odorigene provenienti dalle campagne nelle ultime settimane.«Oggi pomeriggio la nostra Polizia Locale monitorerà il territorioin dotazione, ci sarà inoltre la presenza diMi sono confrontato con il direttore e si è concordato di utilizzare la strumentazione idonea per cercare l'origine delle emissioni partendo da alcune evidenze sospette. Ho anche avvisato il Presidente Emiliano che sta seguendo la vicenda con la consueta prontezza e disponibilità.Ieri sera l'unico. Ho letto commenti e suggerimenti, spiace essere fraintesi, quindi ribadisco un concetto: negli ultimi giorni si è verificato un evento di combustione importante e dunque al momento ci interessava risolvere questo problema.Se in assenza di riscontri scientifici sul nostro territorio l'emissione dovesse continuare a configurarsi ad orari fissi e in modo così intenso ed esteso occorrerà allargare lo spettro di azione ben oltre i confini comunali; per il momento dovremo procedere per esclusione. Ad ogni modo ritengo utile che soprattutto i nostri agricoltori che si recano ogni giorno nell'agro ci segnalino eventuali resti di combustione di materiale inquinante. Aggiornamenti a seguire».