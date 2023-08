Frecce Tricolori, ecco il piano parcheggi a Giovinazzo

È stato messo a punto il Piano parcheggi per lo spettacolo aereo dellein programma domenica 27 agosto, dalle 16.45. L'airo show sarà osservabile su tutto il Lungomare Marina Italiana che verrà chiuso al transito veicolare dei mezzi non autorizzati sin dalle 7.00 del mattino e fino a cessata esigenza, dopo il deflusso degli spettatori.Il Piano per il traffico prevede la possibilità di parcheggiarecon ingressi da via Matteotti e via Giovinazzesi nel Mondo. Nella stessa zonacosì come accade durante la Sagra del Panino della Nonna.Per chi viene dalla strada statale 16 bis, le uscite utili sonoPer chi proverrà dal capoluogo, si può anche percorrere la litoranea Santo Spirito-Giovinazzo, ex strada statale 16 adriatica, e parcheggiare all'interno dell, tra viale Papa Giovanni XXIII ed il lungomare Esercito Italiano. Posti auto a pagamento ci sono su tutto il lungomare Esercito Italiano e nelle traverse. Altri parcheggi possibili nelle traverse di via Bari.«Chiedo ai giovinazzesi - ci ha detto l'assessore alla Polizia Locale, Alfonso Arbore - di scendere a piedi verso il lungomare di Ponente, da dove si potrà ammirare in totale sicurezza lo spettacolo acrobatico delle Frecce Tricolori, nostro orgoglio nazionale. Sarà una prova di maturità, ma Giovinazzo ha ampiamente dimostrato di saper ospitare grandi eventi già in un recente passato».L'assessore Arbore ha anche annunciato che all'interno del Campo Sportivo "De Pergola" sarà allestito, mentre in mare saranno decine le unità della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza a vigilare sulla sicurezza dell'evento. Tutti i varchi di accesso al Lungomare Marina Italiana saranno presidiati dal Corpo di Polizia Locale, che per l'occasione ha predisposto un servizio straordinario.L'area stampa, infine, secondo le indicazione dell'Aeroclub e dell'Aeronautica Militare, sarà allestita nella zona detta volgarmente dei "Monaci Alti".Trenitalia ha previsto inoltre 6 corse aggiuntive dei treni regionali da e per il capoluogo.