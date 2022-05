Frecce Tricolori a Giovinazzo, programma e consigli utili

Si terrà questo pomeriggio, 7 maggio, l'atteso spettacolo aereo delle, nel tratto compreso tra il lungomare Marina Italiana a Giovinazzo e Torre Gavetone, in territorio molfettese. Si inizia alle ore 16.00 con le simulazioni di salvataggio in mare, il sorvolo degli aerei d'epoca dell'Aero Club e con la parata dei mezzi in mare della Guardia di Finanza. Poi è previsto il sorvolo dei caccia intercettori dell'Aeronautica Militare ed infine, intorno alle 17.15, vi sarà l'esibizione della Pattuglia acrobatica nazionale, che durerà all'incirca 24 minuti.La postazione dello speaker sarà localizzata in zona detta Torretta.L'intero tratto costiero di Ponente sarà interdetto al transito di veicoli non autorizzati sin dalla mattinata ed i varchi saranno presidiati dalla Polizia Locale e dalle forze dell'ordine. Si potrà raggiungere la località Trincea, epicentro dell'esibizione, solo a piedi.Ampie aree di parcheggio saranno a disposizione per chi viene da fuori Giovinazzo nell'area mercatale, negli spazi del supermercato Famila ed in zona 167. L'uscita della 16 bis destinata a convogliare il traffico è quella di Cola Olidda.Per chi giunge da Molfetta, ci sarà Park and ride gratuito della MTM per arrivare a Torre Gavetone, poiché dalle ore 14.00 alle 18.00 sarà interdetta la circolazione sulla statale 16 adriatica tra Molfetta e Giovinazzo e il traffico sarà deviato sulla statale 16 bis.Il servizio navetta inizierà quindi alle 14.30 e terminerà alle 19.00 e sarà effettuato dal parcheggio dello stadio "Paolo Poli" e da quello del campo sportivo "Benedetto Petrone".Anche chi arriverà a Giovinazzo da Santo Spirito e da Terlizzi sarà dirottato verso l'uscita Cola Olidda.